بيان شديد اللهجة من العراق الى السفارة الأمريكية في بغداد

جهينة نيوز

اصدرت وزارة الخارجية، السبت، بياناً بشأن العقوبات الأمريكية ضد ايران، مؤكدة أن الجزء الثاني من البيان الصادر عن السفارة الامريكية في بغداد بخصوص نفاذ العقوبات يتجاوز الأعراف الدبلوماسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية إنها "تابعت البيان الصادر عن السفارة الامريكية في بغداد بخصوص نفاذ العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد الجارة الجمهورية الإسلامية الايرانية".

وأضاف أن "الجزء الثاني من البيان المذكور يتجاوز الأعراف الدبلوماسية والاحترام المتبادل لسيادة الدول كمبدأ راسخ في القانون الدولي"، مؤكداص أن "العراق يرفض التدخل في القضايا العراقية الداخلية، ولاسيما قضايا الإصلاح الأمني الداخلي ووضع القوات الأمنية العراقية التي تخضع لسلطة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".

ولفت الى أن "العراق يتطلع الى أن تقوم السفارة بحذف تلك التصريحات غير المتفقة مع القواعد والأعراف الدولية وتجنب تكرارها مستقبلاً، ومراعاة قواعد القانون الدولي التي تحكم عملها في العراق بوصفه الدولة المضيفة لها".

ونشرت السفارة الاميركية في بغداد، قبل ايام، بياناً اكدت فيه ضرورة احترام ايران "سيادة الحكومة العراقية".