مدير عام السورية للطيران ينفي ما يشاع حول منع هبوط الطائرات السورية في العراق

جهينة نيوز

نفى المدير العام لمؤسسة الطيران العربية السورية، طلال عبد الكريم، صحة مايشاع عن منع هبوط السورية للطيران وأجنحة الشام في المطارات العراقية، مؤكداً أنه لا أرصدة مالية للسورية في العراق يمكن الحجز عليها، وفقا لما أورده الوطن اون لاين.

وأكد عبد الكريم أنه لم يسمع بهذا الخبر إلا من مواقع التواصل الاجتماعي ، في وقت تقتضي الأصول أنه في حال إذا كان هناك مثل هذا القرار فيتم إبلاغ السفارة السورية في بغداد وتقوم بدورها بإبلاغ الجهات المعنية في سورية ومنها الخارجية السورية و وزارة النقل ، لكن أي من ذلك لم يحدث.

وأضاف عبد الكريم أن رحلات السورية مستمرة حتى يوم أمس حيث هبطت في بغداد والنجف الأشرف ولا توجد أي مشكلة ، وكذلك الحال بالنسبة لأجنحة الشام حيث استمرت في رحلاتها الى العراق وفق مواعيد وبرامج رحلاتها المعتادة ، علما أنه لا توجد أرصدة مالية للسورية في العراق يمكن أن يتم الحجز عليها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت، اليوم صورا لقرارات تحدثت فيها عن قيام العراق بتجميد أرصدة أجنحة الشام السورية والشركة السورية للطيران تنفيذا للعقوبات الأميركية.