مقاتلة كوثر الايرانية على خطوط إنتاج - صور

جهينة نيوز

دشنت وزارة الدفاع الايرانية، اليوم السبت ، خط انتاج مقاتلة (كوثر) المحلية وادخالها الخدمة وذلك بحضور عدد من القادة العسكريين.

وفي كلمة مقتضبة بالمراسم اشار وزير الدفاع العميد امير حاتمي الى بدء الانتاج الوفير لمقاتلة كوثر واضاف : ان الايرانيين سيشاهدون انتاج اجيال أكثر تطورا لمقاتلة كوثر .

من جهته قال القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي ان الصناعات العسكرية تمكنت بقوة من تدشين خط انتاج مقاتلة كوثر المتطورة .

یذكر ان كوثر هي مقاتلة متطورة محلیة الصنع بالكامل لاداء مهام الدعم والاسناد الجوي

و تم تصمیم و صناعة هذه المقاتلة بنوعین احادي المقصورة و ثنائیة المقصورة و تستخدم لمهمات قتالیة الی جانب تدریب و تعلیم الطیارین في مرحلة متقدمة.

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