بعد ساعات على مزاعم تدمير الطائرات المسيرة اليمنية.. هذا ما حصل!

جهينة نيوز

شن سلاح الجو المسير للقوات اليمنية في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، هجومًا جويًا على قاعدة الملك خالد الجوية في (خميس مشيط) بعسير التي تشن غاراتها على الشعب اليمني.

وأفاد مصدر في سلاح الجو المسير، أن طائرة مسيرة من طراز “قاصف1” نفذت سلسلة غارات على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.

وأكد المصدر أن الهجوم الجوي حقق إصابات موفقة في القاعدة الجوية السعودية التي تحوي مرابض طائرات العدوان وتعد منطلقا للعدوان على اليمن.

وتأتي هذه العملية بعد ساعات من مزاعم ناطق تحالف العدوان أمس الجمعة بتدمير مرابض سلاح الجو المسير والصواريخ الباليستية اليمنية في قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء بسلسلة غارات.