بالصور- ضبط أسلحة و ذخائر بينها إسرائيلية الصنع

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والقذائف والآليات بعضها اسرائيلي الصنع في المناطق المحررة بريفي درعا والقنيطرة من مخلفات الإرهابيين.

وأشار أحد القادة الميدانيين في تصريح لمراسل سانا إلى أنه من خلال متابعة تمشيط وحدات الجيش والجهات المختصة القرى المحررة في ريفي درعا والقنيطرة تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والقذائف الثقيلة والمتوسطة كانت مخبأة بمستودعات تحت الأرض.

ولفت القائد الميداني إلى أنه من بين الأسلحة المضبوطة صواريخ محمولة على الكتف وصواريخ من نوع (لاو) إسرائيلية الصنع وراجمات صواريخ محلية الصنع ورشاشات ثقيلة 23 مم ومدافع هاون 120 مم وقذائف دبابات متفجرة وأخرى من نوع (سابو) وكميات كبيرة من ذخائر البنادق الآلية والرشاشات (بي كي سي) وذخيرة من عيار 7ر12 مم إضافة إلى قذائف (ار بي جي) إسرائيلية الصنع وسيارات إسرائيلية المنشأ.

وبين القائد الميداني أنه تم العثور أيضا على أجهزة وقاية من الأسلحة الكيميائية وأجهزة اتصالات سلكية ولاسلكية ومخارط تصنيع ذخيرة وقواعد رشاشات ومدافع وأجهزة رؤية ليلية وأسلحة مضادة للدروع مشيرا إلى أن هذه الكميات من الأسلحة هي مؤشر واضح على الدعم الذي كانت تتلقاه المجموعات الإرهابية من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الخليج.

وعثرت الجهات المختصة منذ اللحظات الأولى لتمشيطها القرى والبلدات المحررة في ريفي درعا والقنيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعضها اسرائيلية وأمريكية الصنع وادوية وسيارات شحن كبيرة وسيارات إسعاف غربية الصنع من مخلفات الإرهابيين.