بعد أن افترست 13 شخصا... نهاية مطاردة أنثى نمر

جهينة نيوز

ذكرت تقارير صحفية هندية، أن أنثى نمر يعتقد بأنها مسؤولة عن مقتل 13 شخصا غربي الهند، قتلت بعد مطاردة شارك فيها حراس غابات وقناصة.

وكانت أنثى النمر الذي أطلق عليها اسم "أفني" وعمرها ست سنوات، قد قتلت قرويين بالقرب من غابة راليجاون في منطقة يافاتمال بولاية ماهاراشترا منذ يونيو/حزيران 2016.

وأعلن مسؤولو الشرطة، أن أنثى النمر تم قتلها عقب عملية بحث استمرت ثلاثة أشهر.

واستعانت السلطات بصياد خبير وقناص، وفريق يضم حوالي 200 فرد وكاميرات وطائرات بدون طيار ومجموعة من الكلاب البوليسية المدربة وطائرة شراعية لرصدها.

ورفضت المحكمة العليا في سبتمبر/أيلول الماضي وقف إطلاق النار على "أفني"، واحتج نشطاء في مجال الحياة البرية على مقتلها، مؤكدين أن إدارة الغابة كان يمكن أن تحبسها.

ونقلت التقارير قيام السكان المحليين وهم يحتفلون ويوزعون الحلوى، معلنين أنهم يشعرون بالارتياح بأن الذعر الناجم عن أنثى النمر قد انتهى.