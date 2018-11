مليونير كويتي يقع بحب بائعة برغر

جهينة نيوز

وقع مليونير كويتي في غرام فتاة بريطانية تعمل بائعة برغر متجولة أثناء مشاركتها في برنامج Take me out التلفزيوني البريطاني.

وهو برنامج تتنافس فيه الفتيات لإثارة إعجاب المشاهدين الذكور غير المتزوجين ، لإقناعهم بارتباط جدي ينتهي بالزواج.

وطلب الشاب الكويتي من ريكي لي ليمون البالغة من العمر 23 عاماً أن تتواصل معه بعد أن اعترف لها بحبه منذ أن شاهدها في البرنامج.

ومن جهتها ريكي أكدت أنها محظوظة وتشعر كأنها سندريلا وأن الشاب الثري الذي يضاهيها العمر، أبلغها أنه يريدها التوقف عن العمل كبائعة برغر وأن تستعد لتسافر معه حول العالم.

وأوضحت ريكي أنها لم تكن تعلم في بداية تواصلها معه بأنه مليونير ، والكثيرون يظنون أنها تحبه من أجل ماله ، لكنه أروع رجل قابلته في حياتها ، ووصفته بوليف روحها.

يذكر أن ثروة المليونير الكويتي تقدر ب400 مليون جنيه إسترليني