روسيا تنصح خليفة دي ميستورا بشأن سورية!

جهينة نيوز

نصح مندوب روسيا بالأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا المبعوث الدولي الجديد لسوريا جير بيدرسون بالاعتماد على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا وعدم التخلي عن أي أمر تم تحقيقه.

وقال نيبينزيا للصحفيين يوم امس الجمعة، إن المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، يجب أن يستند في عمله على الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها سابقا. وأضاف: "أعتقد أن بيدرسن لا ينبغي أن يتخلى عن أي شيء تم تحقيقه قبل تعيينه، لدينا القرار 2254 (بشأن سوريا) الذي هو أساس التسوية السياسية، ولدينا عملية أستانا، وسوتشي، وإنجازات لإنشاء اللجنة الدستورية".

وتابع: "من غير المهم ما نفكر به بشأن المبعوث الجديد، المهم أن الحكومة السورية مستعدة للعمل معه، وأن يكون محايدا ونزيها، وموضوعيا، ودبلوماسيًا، وأن يحاول الدفع قدما بعملية السلام".

وقال رئيس البعثة الروسية: "أنا لم أقابله شخصياً أبداً، لكنني متأكد من أنني سألتقي به قريباً".

وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسن يوم الأربعاء في منصب المبعوث الخاص إلى سوريا خلفا للمبعوث الحالي ستيفان دي ميستورا الذي سيترك منصبه آخر الشهر الجاري بناء على طلبه ولأسباب عائلية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا أيدت قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين بيدرسن مبعوثا خاصا، وتراهن على حياده.

المصدر: نوفوستي