قاسم سليماني يرد "بحدة" على ترامب الذي نشر صورة "مهينة" لإيران ورئيسها!

جهينة نيوز

رد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن نشر الأخير صورة اعتبرتها طهران مهينة لإيران ورئيسها.

ونشر سليماني اليوم السبت في صفحته الخاصة على موقع "إنستغرام" صورة له كتب عليها "سأقف ضدك" باللغة الإنكليزية وتحت الصورة تعليق آخر باللغة الفارسية مفاده: "أخبرك يا سيد ترامب بما لا تعلم ، إننا قريبون منك بكل الطرق، أينما كنت، لا تهن الإيرانيين ورئيسنا، عليك أن تعي ما تتفوه به".

وجاء تعليق قائد الحرس الثوري الإيراني، ردا على صورة ترامب على حسابه الشخصي في "إنستغرام" والتعليق المرفق بها، والذي يقول: "العقوبات ستبدأ في نوفمبر".

تجدر الإشارة إلى أن فترة العقوبات الأمريكية الثانية على إيران، ستبدأ يوم الاثنين القادم. وكانت العقوبات الأولى بدأت في السابع من شهر أغسطس اب الماضي.