البنتاغون يستعد لهجوم سيبراني على روسيا في هذه الحالة؟

جهينة نيوز

تستعد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لهجوم سيبراني على روسيا، حيث تنوي السلطات الأمريكية من ذلك الدفاع عن نفسها ضد التدخل السيبراني من قبل الاتحاد الروسي.

ووفقا لصحيفة "The Daily Beast"، فإن وزارة الدفاع مستعدة لتنظيم هجوم سيبراني على روسيا إذ حاولت التدخل في الانتخابات النصفية للكونغرس.

وأشارات الصحيفة نقلا عن مصادر في دوائر رفيعة المستوى فإن القراصنة العسكريين لوزراة الدفاع الأمريكية سوف يشاركون في "عمليات انتقام محتملة" في حالة هجوم إلكتروني من روسيا.

ويفسر البنتاغون موقفه في أن واشنطن لا تزال تعتقد أنه في عام 2016 كان هناك تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على حملة الانتخابات في الولايات المتحدة، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها على الإطلاق. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، متحدثا عن التدخل الروسي المزعوم بانتخابات الولايات المتحدة وبلدان أخرى، بأنه لا يوجد دليل يدعم ذلك. وأعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، أيضا، أنه تلقى تأكيدات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية ، يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر، اتهامات للمواطنة الروسية، يلينا خوسياينوفا، البالغة من العمر 44 عاما، بالتدخل في الانتخابات النصفية المقبلة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، مشيرة إلى أن هذه المواطنة الروسية تسعى إلى "إثارة الفوضى" في النظام السياسي الأمريكي، من خلال نشر المعلومات الخاطئة وإثارة النزاعات حول مجموعة واسعة من القضايا ذات التغطية الإعلامية الرنانة.