بايرن ميونيخ يخطط لصفقة تبادلية مع اليوفنتوس الإيطالي

جهينة نيوز

يخطط بايرن ميونيخ الألماني لضم نجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا ، خاصةً بعد أن أبدا الرئيس التنفيذي للنادي كارل هاينز رومينيجيه إعجابه باللاعب الأرجنتيني.

وذكرت بعض الصحف الرياضية الأسبانية أن يوفنتوس مستعد للتخلي عن ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة ،لأن البيانكونيري يريد الإستفادة من هذه الصفقة لضم لاعب كبير في عالم الساحرة المستديرة.

وهناك بعض الشائعات بأن بايرن ميونيخ سيقترح على يوفنتوس صفقة تبادلية ، إذ يحصل النادي البافاري على باولو ديبالا ، فيما يربح يوفنتوس بخدمات خاميس رودريجيز.

الجدير بالذكر أن ديبالا يرتبط بعقد مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2022 وتبلغ قيمة الدولي الأرجنتيني المالية في الوقت الحالي تقريباً 110 ملايين يورو ، لأنه محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.