رجل يحكم ب300 ساعة عمل .. بسبب البيتزا

جهينة نيوز

تقدم أصحاب مطعم بمدينة كالينينغراد الروسية بشكوى ضد رجل سرق البيتزا من عامل توصيل ، وامتنع عن دفع ثمنها.

فأصدرت محكمة المدينة حكماً عليه بالعمل الإجباري لمدة 300 ساعة ، بعد أن قامت باستدعائه واستجوابه ، واعترافه بالذنب.

و أوضح المتحدث باسم المحكمة أن الرجل قام بطلب 3 شطائر بيتزا وعندما أحضرها عامل التوصيل ، قام الرجل بخداعه وسرق البيتزا وأغلق الباب وامتنع عن الدفع ، وأن هذه الفعلة تدخل تحت تصنيف السرقة المعتمدة وكان من الممكن أن يحكم عليه بالسجن ل4 سنوات ، لكن اعترافه بالذنب خفف قسوة العقوبة.