ميسي متهم بغسل الأموال!

جهينة نيوز

اتهمت النيابة العامة في الأرجنتين، قائد منتخب "التانغو" ونادي برشلونة، ليونيل ميسي ووالده، بغسيل الأموال، عن طريق مؤسسة تحمل اسم اللاعب، حسبما أكدته قناة "Todo Noticias".

وذكر بابلو تورانو، النائب العام المتخصص في القضايا المالية، أنه يحقق في ما إذا كانت مؤسسة "ليو ميسي"، لم تكشف عن التبرعات المليونية التي تلقتها، ومنحتها لشركات وهمية في دول أخرى.

ويأتي هذا الاتهام بعد شهادة أحد العاملين السابقين في مؤسسة "ليو ميسي"، ضد اللاعب ووالده، إذ أفاد بأن جانبا من المبالغ المالية لا يرد ذكرها في الحسابات، ويتم تحويلها إلى شركات وهمية في دول أخرى.

وأنشئت مؤسسة "ليو ميسي" في العام 2007، رغبة من ميسي في خلق فرص جديدة لتحقيق أحلام الأطفال في جميع أنحاء العالم، وهي مؤسسة غير ربحية.

يذكر أن البرغوث يعاني حاليا من إصابة على مستوى المرفق الأيمن، تعرض لها خلال مباراة برشلونة أمام إشبيلية، وسيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.