وفاة البطل الحقيقي للعبة "سوبر ماريو" الشهيرة

جهينة نيوز

توفي " ماريو سيغيل " الرجل الذي سُميت لعبة الننتيندو الشهيرة "سوبر ماريو" باسمه، عن عمر يناهز 84 سنة حسب ما أعلنت صحيفة " ذا صن " الأمريكية .

وأجّر سيغيل الأمريكي من أصول إيطالية مخزناً لشركة "ننتيندو أوف أميركا" التي قررت تسمية بطل لعبة الفيديو المشهورة التي تنتجها باسمه، في ثمانينيات القرن الماضي. وعلّق على ذلك في صحيفة سياتل تايمز عام 1993 ساخراً: "لا زلت أنتظر عوائد حقوق الملكية الفكرية".

وكان "ماريو "الذي حقق نجاحاً في قطاع العقارات في ولاية واشنطن حريصاً على الابتعاد عن الأضواء ، فقد أراد أن يُعرف بين الناس بما حققه في حياته الحقيقية ، وترك زوجة وأربعة أبناء وتسعة من الأحفاد، سيظل لقب عائلتهم اسماً لأشهر ألعاب الفيديو.