اسرائيل تدرس تسريع استئناف العمل بمشروع قناة البحرين مع الأردن

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة هآرتس، ان "إسرائيل"، تدرس تسريع وتيرة تنفيذ مشروع قناة البحرين، الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر الميت.

وقالت الصحيفة ان إعادة طرح هذا المشروع، ياتي في اطار سلسلة مشاريع تهدف الى حلحلة أزمة المياه التي يعاني من الأردن، وتمهيدا للمباحثات المرتقبة بين عمان وتل ابيب بشأن منطقتي الباقورة والغمر، اللتين أعلن الأردن نيته عدم تجديد عقد تأجيرهما لإسرائيل بموجب ملحق اتفاقية وادي عربة.

وأشارت الصحيفة، إلى ان المماطلة الاسرائيلية في تنفيذ المشروع، كانت أحد الأسباب الرئيسية لتراجع العلاقات بين اسرائيل والأردن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي اسرائيلي قوله، انه لا يتوقع ان يؤثر القرار الإسرائيلي باستئناف العمل في المشروع، على قرار ملك الأردن عدم تجديد عقد إيجار منطقتي الباقورة والغمر.