مقتل وإصابة جنود بالجيش الأميركي خلال إطلاق نار في كابول

جهينة نيوز

قتل جندي أميركي وأصيب آخر بجراح خلال إطلاق نار، اليوم السبت، في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقل تلفزيون "طلوع" الأفغاني عن بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان "الناتو" إن "جندي أميركي قٌتل وأصيب آخر، في هجوم داخل كابول منتصف اليوم السبت".

وبحسب طلوع "أكدت بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن المهاجم كان جنديا في قوات الدفاع الأفغانية الوطنية، وقٌتل على الفور عقب الهجوم".

هذا وجرح خمسة جنود في الوحدة التشيكية لبعثة الناتو غير الحربية "الدعم القوي"، يوم الأربعاء الماضي، أثناء دورية في منطقة أكبر قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان في باغرام. وقتل 5 جنود تشيكيين في تفجير انتحاري قرب نفس القاعدة، في أوائل آب/أغسطس، من هذا العام.