الجيش يحبط محاولة تسلل إرهابيين إلى نقاط عسكرية في ريف حماة

جهينة نيوز

وجهت وحدة من الجيش السوري رمايات مركزة على تحرك لمجموعات إرهابية حاولت الاعتداء على نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي.

ورصدت الوحدة محاولة تسلل مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى “كتائب العزة” من الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة اللطامنة باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط البلدة شمال مدينة حماة بنحو 35 كم.

و تم التعامل مع المجموعة الإرهابية بالوسائط النارية المناسبة وايقاع قتلى ومصابين بين افرادها وفرار من تبقى منهم إلى داخل بلدة اللطامنة.

وتصدت وحدات من الجيش خلال الأيام الماضية للعديد من محاولات الاعتداء على نقاطها العسكرية من قبل التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حماة الشمالي الملاصق لريف ادلب والتي تتخذ من أهالى القرى دروعا بشرية فضلا عن استخدامها منازل المواطنين مستودعات لتخزين الأسلحة.

سانا