عاصي الحلاني يشارك جمهوره تحضيرات حفله الجديد

جهينة نيوز

يعيش الفنان اللبناني عاصي الحلاني حالة من الفرح مع أعضاء فرقته الموسيقية خلال البروفات الخاصة للحفلة الغنائية التي ستقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمهرجان الموسيقى العربية.

وظهر ذلك من خلال الفيديو الذي نشره الحلاني على صفحته الشخصية في موقع الأنستغرام ورافق الفيديو بعبارة " أثناء البروفة لابد من لحظة مرح مع فرقتي الموسيقية .. مهرجان الموسيقى العربية. موعدنا غداً انشاء الله.

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني طرح أعنيته الجديدة شو بخاف عليكي وهي من كلمات حسن عباس وألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان ديان وطارق مجدلاني.