مي حريري بإطلالة ذكورية

جهينة نيوز

اختارت الفنانة اللبنانية مي حريري لإطلالتها الجديدة قصة شعر قصيرة وذكورية ، تخلت فيها عن أنوثتها.

وتعرضت حريري لانتقادات لاذعة من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي الأنستغرام ، بعد أن نشرت صورتها بإطلالتها الجديدة على صفحتها الشخصية.

وظهرت مي في الصورة بقصة شعر بوي الفرنسية وأرفقت معها تعليق : أخبروني أنني إذا أردت عمل نيولوك لا بد من اختيار قصة شعر جديدة .. وأنا أخترت هذه القصة.

ولكنها لم تتوقع رد الفعل السيء من متابعيها الذين أكدوا أن ليس كل تغير يليق بالشخص ، وأنها أساءت اختيار قصة شعرها الجديدة ، لأنها أفقدتها أنوثتها.

يذكر أن الفنانة مي حريري اشتهرت بأغنية "هسهر عيونو" التي أصدرتها في عام 2003