مي حلمي تعلن حبها من جديد لمحمد رشاد

جهينة نيوز

نشرت الإعلامية المصرية مي حلمي صورة جديدة لها على صفحتها في "الأنستغرام" , ظهرت فيها وهي ممسكة بهاتفها والضحكة تعلو وجهها بالإضافة إلى ارتدائها خاتم خطوبتها من الفنان المصري محمد رشاد ، رغم إلغاء حفل الزفاف.

وأثارت هذه الصورة التساؤلات حول احتمالية عودتها لخطيبها، فانهالت عليها التعليقات التي كانت معظمها تبارك لها بالعودة وانتهاء المشاكل ، ومعظمها الآخر يسألها عن سبب ارتدائها الدبلة.

وتفاعلت مي مع التعليقات وكتبت : ماقدرش مارجعش حتى لو هو مش عاوز .. هرجع الحب مش بيتباع.

يذكر أن الفنان محمد رشد أغلى حفل زفافه على الإعلامية قبل ساعتين من بدئه بسبب اختلافات عائلية بين الطرفين.