انتاج الكمية اللازمة من مقاتلة "كوثر" الايرانية قريبا!

السبت, 3 تشرين الثاني 2018 الساعة 11:06 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

انتاج الكمية اللازمة من مقاتلة

جهينة نيوز

اعلن وزير الدفاع الايراني اللواء امير حاتمي خلال مراسم تدشين خط الانتاج المكثف لمقاتلة كوثر ان العمل سيتواصل لانتاج اجيال اكثر تطورا من الطائرة وتعزيز الاعتماد على الذات ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال اللواء حاتمي في مؤتمر صحفي خلال مراسم تدشين الطائرة اليوم السبت: كما وعدنا سابقاً دشنا اليوم خط الانتاج المكثف لهذه الطائرة، وقريباً سيتم انتاج الكمية اللازمة منها وتسليمها للقوات الجوية الايرانية.

واوضح انه وبموازاة عمليات الانتاج سنواصل البحوث العلمية، مشدداً على انه في المسقبل القريب سيتم العمل على انتاج اجيال اكثر تطوراً من هذه الطائرة.

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