المغرد"مجتهد":ابن سلمان مضطر لتخفيف حدة التوتر بالمملكة وهذا ما سيفعله؟

جهينة نيوز

تحدث المغرد الشهير "مجتهد" عن خطوة قد يقدم عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من أجل تخفيف حدة التوتر في المملكة.

وقال "مجتهد" في تغريدة عبر "تويتر"، إنه وكدليل على أولى "هزائم ابن سلمان أمام ضغط الأسرة، وكخطوة منه لتخفيف التوتر من المتوقع قريبا أن يطلق سراح المعتقلين من الأمراء والتجار والأعيان".

وتابع أن قرار ابن سلمان قد يشمل بعض كبار المعتقلين من المشايخ والمثقفين.

ومنذ تولي محمد بن سلمان منصب ولاية العهد منتصف العام الماضي، اعتقلت السلطات السعودية عشرات الأمراء وكبار التجار، والدعاة والمثقفين، فيما فرضت على أمراء وتجار منع السفر، والإقامة الجبرية.

ومنذ أزمة قتل الكاتب جمال خاشقجي، واعتراف السعودية بها، تزايدت الشائعات حول سخط الأسرة الحاكمة على سياسات محمد بن سلمان.