سان جيرمان يحقق رقما قياسيا جديدا بانتصاره للمرة 12 على التوالي

جهينة نيوز

واصل باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم مسيرته المثالية منذ بداية الموسم وحقق انتصاره 12 على التوالي يوم امس الجمعة في افضل بداية لفريق في موسم ضمن بطولات الدوري الاوروبية الخمس الكبرى.

وسجل كيليان مبابي كبير هدافي الفريق والمهاجم البرازيلي نيمار لينتصر سان جيرمان 2-1 على ليل في لقاء قمة الترتيب ويتفوق على الرقم الخاص بعدد انتصارات توتنهام هوتسبير المتتالية والبالغ 11 والذي حققه الفريق في مستهل موسم 1960-1961 بدوري الاضواء بإنجلترا.

وعزز سان جيرمان موقعه على قمة الترتيب برصيد 36 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن ليل صاحب المركز الثاني. وسيستضيف مونبلييه صاحب المركز الثالث، والذي يتراجع بفارق ثلاث نقاط اخرى، منافسه اولمبيك مرسيليا صاحب المركز الخامس في المباراة الاخرى المهمة في تلك الجولة يوم الاحد.

واشعل مبابي أجواء اللقاء بهدف رائع آخر وهو رقم 11 له هذا الموسم عندما استحوذ على تمريرة بينية وانطلق بها واطلق تسديدة من مسافة 20 مترا غيرت مسارها ومرت من مايك منيان حارس ليل في الدقيقة 70.

وضاعف نيمار الغلة بإنهاء مميز في الدقيقة 84 قبل أن يسجل نيكولاس بيبي من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع لصالح ليل والذي استطاع مجاراة أصحاب الارض لفترات طويلة من اللقاء بنهج يتسم بالمغامرة اضافة دقة التمريرات.

وبدا سان جيرمان اكثر خطورة واقترب مبابي من التسجيل اثر تسديدة منخفضة في الدقيقة العاشرة قبل ان يتصدى منيان لمحاولة انخيل دي ماريا من مسافة قريبة ولعب المدافع البرازيلي ماركينيوس الكرة برأسه فوق العارضة عقب ركلة ركنية.

وسدد توماس مونييه فوق المرمى عقب انطلاقة مذهلة من مبابي وانقذ منيان ليل من جديد بعد تصديه لمحاولتين خطيرتين. واضطر ليل للتماسك دفاعيا في اللحظات الاخيرة من الشوط الاول الذي انتهى بالتعادل.

وانهى مبابي حالة الصمت بتسديدة في منتهى الدقة.

وتألق منيان في التصدي لتسديدة ماركو فيراتي من مسافة ستة امتار قبل ان يسجل نيمار الهدف الثاني لسان جيرمان.

ولمس احد مدافعي سان جيرمان الكرة بدون داع ليحتسبها الحكم ركلة جزاء. وسدد بيبي الركلة في مرمى جيانلويجي بوفون لكن الوقت داهم ليل ولم يستطع ادراك التعادل بعدها.