ماذا طلبت خطيبة "خاشقجي" من ترامب؟

جهينة نيوز

دعت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعم جهود تركيا في التحقيق بملابسات مقتله والعثور على جثته.

وقالت خديجة جنكيز في رسالة مسجلة تم بثها في لقاء تكريمي لخاشقجي في واشنطن أمس الجمعة: "أود أن أوجه هذه الرسالة إلى السيد ترامب.. أطالبه بدعم الجهود القضائية التركية لمحاولة كشف ما حصل واكتشاف مكان جثته".

وأضافت: "اليوم هو الثاني من نوفمبر تشرين الثاني لقد مر شهر بالتمام والكمال على فقداننا لجمال"، لم يخفف أي شيء من ألمي جراء الوحشة التي اختبرتها. والسبب الأهم في ذلك هو أنه لم يُعثر حتى الآن على جثته".

وتابعت: "على الرغم من مرور شهر على جريمة قتل جمال، إلا أن جثته لم تسلم بعد لأحبائه ولم تقم بعد الصلاة على جنازته. هذا أقل ما يمكن لأحدهم القيام به بعد رحيل عزيز في الدين الإسلامي".

وقتل الصحفي السعودي في 2 أكتوبر تشرين الاول داخل القنصلية السعودية في اسطنبول التي توجه إليها للحصول على وثائق لإتمام زواجه من خديجة جنكيز التي كانت تنتظره خارجا. ولم يعثر حتى الآن على جثته.