توقعات بانتحار سعوديتين عثر على جثتيهما في نيويورك!

جهينة نيوز

قالت شرطة نيويورك يوم امس الجمعة، إنها ترجح انتحار شابتين سعوديتين عثر على جثتيهما قبل أسبوع على ضفة نهر هدسون الصخرية في مانهاتن مربوطتين معا بشريط لاصق حول الخصر والكاحل.

وبحسب "رويترز" قال ديرموت شيا كبير المحققين في شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي، إن الأختين تالا فارع (16 عاما) وروتانا فارع (23 عاما) اللتين كانتا تعيشان في فرجينيا "نزلتا إلى المياه وهما على قيد الحياة" على الأرجح وقيل إنهما فضلتا الانتحار على العودة للسعودية.

وأضاف شيا "في هذه المرحلة ليست لدينا أي معلومات موثوقة تشير إلى ارتكاب أي جريمة في نيويورك.. لكن الأمر يخضع للتحقيق".

وقال إن مصادر في فرجينيا قالت لمحققين إن الشابتين "فضلتا إيذاء نفسيهما والانتحار على العودة للسعودية". وعثر أحد المارة على جثتي الشابتين في 24 أكتوبر/ تشرين الأول.

واعتمد محققون على شهادات الشهود وأدلة مصورة ومشتروات الأختين عبر بطاقات الائتمان للتوصل إلى فكرة عدم وجود شبهة للقتل في وفاتهما.

وكان يوم 30 نوفمبر 2017 آخر مرة يشاهد فيها فرد من الأسرة الشابتين في فرجينيا. وقال شيا إنهما أقامتا في مأوى لضحايا العنف المنزلي حتى نهاية أغسطس/ آب ثم وصلتا فيما يبدو إلى نيويورك في الأول من سبتمبر/ أيلول قبل أن تقيمان في عدد من "الفنادق الفاخرة".

ولم يتم بعد تحديد سبب الوفاة رسميا.

من جانبها، قالت القنصلية السعودية في نيويورك إنها تتابع مع السلطات المحلية حادثة مقتل المواطنتين السعوديتين، فيما نفت عائلة الفتاتين فرضية انتحارهما، وتقول إنها تنتظر معرفة سبب الوفاة بعد الفحوص الطبية.