حذف أكثر من 10 آلاف حساب على تويتر لهذا السبب؟

جهينة نيوز

حذفت شركة تويتر أكثر من 10 آلاف حساب نشر رسائل تثني الناس عن التصويت في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي والتي ستجري يوم الثلاثاء.

وبحسب "رويترز"، بدا بطريق الخطأ أنها من ديمقراطيين بعد أن أبلغ الحزب شركة التواصل الاجتماعي بهذه التغريدات المضللة.

وقال متحدث باسم تويتر: "اتخذنا إجراء بشأن الحسابات والنشاط المذكور على تويتر". وجرت عمليات الحذف في أواخر سبتمبر/ أيلول وأوائل أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت 3 مصادر مطلعة على جهود الحزب الديمقراطي: إن تويتر حذفت أكثر من 10 آلاف حساب.

وهذا العدد متواضع بالنظر إلى أن تويتر كانت قد حذفت من قبل ملايين الحسابات التي اعتبرتها مسؤولة عن نشر معلومات خاطئة في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

ومع ذلك فإن هذا الحذف يمثل انتصار مبكرا لجهد مازال في بدايته للجنة الديمقراطية للحملات الانتخابيات للكونغرس التي تدعم ترشح الديمقراطيين لمجلس النواب الأمريكي.

وقالت المصادر الثلاثة لـ "رويترز"، إن اللجنة بدأت هذه الجهود هذا العام ردا على عجز الحزب عن الرد على ملايين الحسابات على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى والتي نشرت معلومات سلبية ومزيفة عن هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة ومرشحي الحزب الآخرين في 2016.