بئر "دير عطية 1" في الخدمة بطاقة إنتاجية 150 ألف متر مكعب غاز يومي

جهينة نيوز

أدخلت وزارة النفط والثروة المعدنية أمس بئر «دير عطية 1» الموجودة في حقل دير عطية الغازي في الخدمة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً وذلك بعد إعادة تأهيلها وإصلاحها من جديد.

وتقع بئر «دير عطية 1» ضمن مشروع استثمار حقول شمال دمشق بعمق 3741 متراً طولياً تم حفرها منذ عام 2009 وإغلاقها خلال الأزمة في سورية واليوم تمت إعادة إحيائها من جديد ووضعها بالخدمة.

المهندس موريس حنون معاون مدير حقول المنطقة الوسطى لشؤون البترول أشار في تصريح لـ «سانا» إلى أن البئر تخضع حالياً للاختبارات الإنتاجية وتعد أول بئر ضمن حقل دير عطية الغازي، لافتاً إلى أن الاحتياطي القابل للإنتاج فيها يبلغ نحو 4 مليارات متر مكعب من الغاز ويتم العمل حالياً لربطها مع حقول قارة والبريج التي تشكل حقول شمال دمشق.

وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم الذي أطلق العمل في بئر «دير عطية 1» تابع تفقده واقع العمل في معامل غاز جنوب المنطقة الوسطى واطلع على سير الأعمال في محطة الريان والأعمال التي تم إنجازها وتفقد أعمال الصيانة في معملي غاز جنوب المنطقة الوسطى وإيبلا.

وفي مدينة حمص اطلع غانم على واقع محطات الوقود وسير العمل بخدمة البطاقة الذكية التي انطلق العمل بها يوم أمس الأول.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير النفط إلى أهمية وضع بئر «دير عطية 1» في الخدمة وربطها مع حقل دير عطية، لافتاً إلى الوفورات التي حققتها الوزارة من استخدام البطاقة الذكية وأتمتة حركة المشتقات النفطية.

وبيّن غانم أن مركز غاز الريان يتحكم بـ2600 كيلو متر من الشبكة الغازية السورية من خلال إصلاح عنفة التحكم بالضواغط وتحقيق وفر يبلغ نحو مليون دولار أميركي وتوسيع الخيارات الفنية في المركز بالتحكم بالضواغط.