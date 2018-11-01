مركز المصالحة: خمس شهداء من الجيش السوري خلال يومين

جهينة نيوز:

أستشهد 5 جنود وأصيب 17 آخرون من القوات السورية بجروح جراء قصف المسلحين خلال اليومين الأخيرين، حسبما أورد المركز الروسي للمصالحة في سورية.

وفي موجز صحفي، اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم المركز (ومقره قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية)، اللواء فلاديمير سافتشينكو، إن المسلحين مستمرون في انتهاك نظام وقف الأعمال القتالية في منطقة إدلب لخفض التوتر.

وأوضح الضابط الروسي أن سبع عمليات قصف تم رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية في عدد من قرى المنطقة، من بينها نحشبا والصالحية، إضافة إلى بعض أحياء وبلدات مدينة حلب، وخلفت مقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 13 آخرين بجروح، دون وقوع ضحايا بين المدنيين.

ودعا مركز المصالحة الروسي قادة المسلحين إلى التخلي عن استفزازاتهم وتسوية الأوضاع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بطرق سلمية.

وكان مركز "حميميم" أفاد، أمس الخميس، عن إستشهاد ثلاثة جنود سوريين وجرح أربعة آخرين نتيجة لعملية قصف استهدف بها المسلحون قرية تل مرق بمحافظة حماة، الأمر الذي يبلغ معه إجمالي عدد الشهداء بين في صفوف الجيش العربي السوري خمس شهداء و17 جريحا