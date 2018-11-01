أبراج يوم السبت 2018/11/3 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم11/3: صريح،قوي، مغامر،صابر،اداري، تفضل المشروعات العملية على التخطيط النظري، تملك حس استراتيجي وديناميكي تؤثر على الآخرين بسهولة،أحيانا متهور تقسى وتغضب بسرعة وممكن تتعدى، الأيام القادمة حيوية ونشاط فرص وتجارب وإطلاق فكرة جديدة تجد الحل لمغامرات سابقة تحتاج إلى وجود الأصدقاء جنبك على صعيد أمور مالية تركز على وضعك المهني، للبعض فرصة ارتباط، للبعض تغيير مكان اقامة ،للبعض تحصل على تعويض أو ميراث.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: العمل متراكم لديك حاول إنجاز ما بوسعك دون إهمال صحتك، لا تدخل في مواجهة مع زميل تجهز للقاءات والاجتماعات تحضر ورشة عمل مسؤولياتك والتزاماتك كبيرة كن حريص على عملك وابدأ باكرا.

برج الثور: تشتد رغبتك بالتقرب من الأحبة تعزز علاقاتك تستمع لخبر جميل على صعيد مادي أو معنوي تحقق إنجازات تنمو بعض العلاقات وتزدهر، الحظ والنجاح والتقدم لك.

برج الجوزاء:تفرض وجهة نظرك على أحد أفراد عائلتك تدخل تعديلات على بيتك تخصص وقت للاهتمام بمتطلبات العائلة تصليحات والأعطال مسؤولياتك كبيرة ممنوع الفشل.

برج السرطان : تنشط بسفر واتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان تتمتع بطاقة فكرية وجسدية كبيرة انتبه على كلامك وتحدث بليونة ودبلوماسية تأخذ قرارات مهمة.

برج الأسد : فرصة ومكسب مالي من عمل إضافي هدايا واسترداد دين خفف من نفقات وضع مناسب لتبحث بمواضيع مهمة صلاحياتك كبيرة تتجرأ بالنقاشات تميل للتفاؤل.

برج العذراء: نشيط حيوي قوي على إنجاز الكثير من مشاكلك تفرض وجهة نظرك تحقق انتصار تظهر مزايا رائعة تلفت الأنظار بوصول القمر لبرجك تتسلط عليك الأضواء تتلقى دعم خارجي اهتمامات مالية قروض، تفتح صفحة جديدة وتأخذ قرارات.

برج الميزان:يسيطر التعب عليك لليوم الثاني أنجز ما بوسعك من عمل عاجل وأخلد للراحة، حماسك قليل لا تنتظرك جواب حتى تهدأ الأجواء لا تتسرع حتى لا تخيب آمالك انتبه من تراجع صحي.

برج العقرب: تنشط اجتماعيا تلتقي بالأصدقاء تشارك في مناسبة تحمل لك فرصة مهمة لطلب استشارة، تملك القدرة على التواصل البناء تكون صداقات معارف جدد.

برج القوس: تتركز جهودك نحو عملك وعلاقاتك بالمسؤولين أثبت جدارتك وادفع بمصالحك قد تظهر لك مسألة شخصية تتعلق بأحد أفراد عائلتك، تسبب لك القلق والتوتر لا تجازف باستقرارك المعنوي وشخصي.

برج الجدي :تنشط بسفر واتصال انفراج بخصوص مسألة معقدة انتبه من قيادة بالشوارع المفتوحة وخليك صبور تنتهي متاعبك على مراحل الانفراجات والحلول قريبة منك انتبه على صحتك.

برج الدلو:مشغول بضبط ميزانيتك وشؤونك المالية رغم نفقات كبيرة لكن بالمقابل في مكاسب وتعويضات الك صحح أخطائك واستعد ثقة الآخرين لا تسمح للخلافات تتأزم لا سيما مع الأحبة ولا تتهرب من مواجهة الأمر الواقع وعبر عن رأيك وللبعض مرافقة مريض.

برج الحوت :تركز على شراكة وتبحث عن قاسم مشترك يجمعك بشركاء العمل والعاطفة تتورط بأزمة قد تجبرك على إيقاف أمورك وتغيير نمط خطواتك، حافظ على هدوئك حتى تتمكن من تخطيها.