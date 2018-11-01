مشكلة خطيرة في تحديث أجهزة آيفون وآيباد

جهينة نيوز:

نشرت شركة أبل التحديث الجديد لنظام تشغيل أجهزتها المحمولة، وهو iOS 12.1، الذي يحتوي على عددٍ محدود من المزايا الجديدة، مثل خاصية المكالمات الجماعية عبر فيس تايم Group FaceTime، ودعم استخدام بطاقتي هاتف SIM تكون إحداهما إلكترونية eSIM، ووجود 70 رمز تعبيري جديد emojis، فضلاً عن عدد من الإصلاحات والتعديلات.

لكن كل هذه النقاط لا تعادل في قيمتها المخاطر التي يجلبها معه هذا التحديث، إذ يمكن لأي شخص اختراق جهازك بمجرد إجراء مكالمة هاتفية معك.

مشكلة iOS 12.1 تكمن في إجراءات الأمن الخاصة بشاشة قفل الهاتف Lockscreen، فهي تسمح لأيٍ كان بتجاوز خاصية التحقق من وجه المستخدم Face ID أو اللمس الثلاثي الأبعاد 3D Touch، والدخول مباشرة إلى قائمة الأسماء والأرقام Contacts في الهاتف.

الهواتف الأقدم أو الأقل سعراً، مثل iPhone XR وiPhone SE وiPhone 6، لن تتأثر بهذه الثغرة لأنها لا تدعم خاصية 3D Touch.

الشخص الذي تمكن من العثور على هذه الثغرة يؤكد أن الأمر استغرق ساعتين فقط، قبل أن يعرض ما توصل إليه في تسجيل مصور على موقع يوتيوب