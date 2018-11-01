أول مفاعل نووي ينتج الكهرباء و الحرارة و يطفو على الماء تكشف عنه روسيا

جهينة نيوز:

كشفت روسيا الاتحادية عن تشغيلها مفاعل نووي يطفو على سطح الماء ليغدو بذلك كأول وحدة طاقة نووية روسية الصنع تطفو على الماء.

أكد ممثل شركة الطاقة الذرية الروسية "روس أتوم"، عن تشغيل مفاعل نووي لأول وحدة طاقة روسية الصنع تطفو على الماء.

وقال ممثل الشركة لوكالة "سبوتنيك": "جرى تشغيل المفاعل لميمنة وحدة الطاقة "أكاديميك لومونوسوف" اليوم الجمعة. وبحلول الساعة 17:59 بتوقيت موسكو، وصلت قدرة المفاعل للحد الأدنى المتحكم به".

وجدير بالذكر، أن حدة الطاقة العائمة "أكاديميك لومونوسوف" هي المشروع الرئيسي بسلسلة وحدات الطاقة المحمولة ذات القدرة الصغيرة.

وهي مصممة للعمل كجزء من محطة طاقة نووية عائمة، وهي مرتبة جديدة من مصادر الطاقة القائمة على تقنيات بناء السفن النووية الروسية. وتم تصميم وحدة الطاقة للتشغيل في أقصى الشمال والشرق الأقصى الروسيين، ويتمثل هدفها الأساسي في توفير الطاقة للمؤسسات الصناعية النائية ومدن الموانئ، فضلا عن منصات الغاز والنفط الموجودة في أعالي البحار. ومن المقرر تشغيلها في ميناء بيفيك الواقع في إقليم تشوكوتكا في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وتم بناء وحدة الطاقة في مصنع البلطيق في سان بطرسبورغ. وتم تجهيز وحدة الطاقة العائمة "أكاديميك لومونوسوف" "بوحدتي مفاعل "كيه إل تي- 40 إس"، وهما قادرتان على توليد الطاقة الكهربائية والحرارية لمدينة يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف شخص