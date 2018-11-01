صورة لتدريبات الجيش السوري على اس-300 تكشف معلومات حساسة – صور

الجمعة, 2 تشرين الثاني 2018 الساعة 23:10 | شؤون محلية, أخبار محلية

صورة لتدريبات الجيش السوري على اس-300 تكشف معلومات حساسة – صور

جهينة نيوز

نشر ناشطون عدة صور من عمليات تدريبات الجيش العربي السوري على منظومة اس-300 التي تم تزويد سورية بها مؤخراً بأمر من الرئيس الروسي, و قد كشفت هذه الصور بحسب مراقبين عسكريين معلومات هامة جداً عن النسخة السورية.

و قد لاحظ خبراء مهتمون بالامور العسكرية أن النسخة التي حصلت عليها سورية مزودة بكومبيوتر مركزي طراز ايلبروس-90 ميكرو و بحسب الخبراء فإن هذا الجهاز لم يتم تركيبه على أي من نسخ اس-300 لانه مخصص لمنظومة اس-400 و هو ما يشير الى أن سورية حصلت على نسخة روسية من اس-300 تعتبر الأحدث بين منظومات اس-300 التي تم إنتاجها, ولا مثيل لها في العالم.

و الصور أدناه التي تم نشرها بينهم صورتين لنظام الكومبيوتر المركزي ايلبروس-90 ميكرو.

و يذكر أن الخبراء الروس يدربون نظرائهم السوريين على إستعمال منظومة اس-300 و ستسغرق الدورة التدريبية ثلاث أشهر, في حين قال ناشطون, أنها الدورة الثانية للضباط السوريين على إستعمال هذه المنظومة حيث خضعوا لأول مرة لدورة بعد توقيع عقد شراء المنظومة و لكن من الواضح أن التدريبات الحالية تدريبات اضافية أو قد تكون لأن النسخة التي حصلت عليها سورية مؤخراً أحدث من النسخة التي تدرب عليها الضباط السوريين سابقاً.


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