سلاح الجو لكيان العدو الاسرائيلي لأول مرة وجهاً لوجه ضد اس-300 و هذه هي النتيحة

الجمعة, 2 تشرين الثاني 2018 الساعة 23:08 | سياسة, عالمي

سلاح الجو لكيان العدو الاسرائيلي لأول مرة وجهاً لوجه ضد اس-300 و هذه هي النتيحة

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام عبرية عن قيام سلاح الجو في كيان العدو الصهيوني بإجراء تدريبات لمواجهة منظومة اس-300 في اليونان التي تملك منظومة اس-300 بي ام-1 و هي المنظومة الأقدم من المنظومة التي حصلت عليها سورية و إشترتها اليونان قبل ما يقارب من عشرين عام حين إمتلكت كتيبة كاملة من 16 قاذف و 80 صاروخ.

و أفادت الأنباء عن مشاركة مقاتلات طراز اف-16 و طائرات الاستطلاع الصهيونية و قد تعطلت إحدى مقاتلات اف-16 الإسرائيلية (الصورة المرفقة) بعد إنتهاء التدريبات و قد عانت من مشاكل في أجهزة الهبوط مما دفعها الى الارتطام بجدار ترابي في أحد مطارات الاحتلال داخل فلسطين المحتلة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا