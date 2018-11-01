سلاح الجو لكيان العدو الاسرائيلي لأول مرة وجهاً لوجه ضد اس-300 و هذه هي النتيحة

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام عبرية عن قيام سلاح الجو في كيان العدو الصهيوني بإجراء تدريبات لمواجهة منظومة اس-300 في اليونان التي تملك منظومة اس-300 بي ام-1 و هي المنظومة الأقدم من المنظومة التي حصلت عليها سورية و إشترتها اليونان قبل ما يقارب من عشرين عام حين إمتلكت كتيبة كاملة من 16 قاذف و 80 صاروخ.

و أفادت الأنباء عن مشاركة مقاتلات طراز اف-16 و طائرات الاستطلاع الصهيونية و قد تعطلت إحدى مقاتلات اف-16 الإسرائيلية (الصورة المرفقة) بعد إنتهاء التدريبات و قد عانت من مشاكل في أجهزة الهبوط مما دفعها الى الارتطام بجدار ترابي في أحد مطارات الاحتلال داخل فلسطين المحتلة.