بولتون: واشنطن ستفرض عقوبات ضد ثلاث دول تمارس الطغيان

جهينة نيوز

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، يوم أمس الخميس، أن واشنطن تقوم في الوقت الراهن بوضع خطة لفرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا وكوبا ونيكارجوا.

وذكرت راديو (صوت أمريكا) أن بولتون وصف - في تصريحات صحفية - الدول الثلاث بأنها تمثل "مثلث الطغيان وتعتبر قوى مدمرة تمارس القمع والديكتايورية".

ومن المنتظر أن تتضمن العقوبات الأمريكية الجديدة منع رجال الأعمال الأمريكيين من التعامل في تجارة الذهب الذي تقوم فنزويلا بتصديره، على أن تتضمن العقوبات ضد كوبا إدراج المزيد من مواطنيها في القائمة الأمريكية السوداء.