انتقادات حادة نالت عمرو دياب بسبب ابنته كنزي

جهينة نيوز

تعرضت كنزي ابنة الفنان المصري عمرو دياب لهجوم حاد من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الأنستغرام ، بسبب إطلالتها الجريئة في عيد الهالويين.

ونالت الصورة عدد من الانتقادات التي طالت والدها أيضاً وتأنيبه على سماحه لابنته ارتداء ملابس لا تليق بالعادات الشرقية ، فظهرت كنزي في الصورة مرتدية ملابس صفراء تكشف أجزاء من جسمها.

يشار أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كنزي لانتقادات من الجمهور بسبب إطلالاتها الجريئة بالإضافة إلى نشرها صورها مع صديقها ، ودافعت عنها والدتها زينة عاشور بأنها تتمتع بحرية في خطواتها في الحياة.