لحود: الموقف الوطني لأهالي الجولان يكمل المشهد الكبير لصمود سورية

جهينة نيوز

أكد الرئيس اللبناني الأسبق اميل لحود أن الموقف الوطني التاريخي لأهالي الجولان المحتل يكمل المشهد الكبير لصمود سورية وجيشها الذي سطر أعظم البطولات في مواجهة المجموعات الإرهابية والدول التي تآمرت على سورية.

وقال لحود في رسالة وجهها لأهالي الجولان :”وقفتكم اليوم برفضكم للانتخابات المزيفة في ظل الاحتلال تعبير يؤكد أن لا شرعية لأي مؤسسات تبنى في ظل الغاصب والمحتل للأرض وأن الشرعية الوحيدة هي فقط في ظل الوطن الحر السيد والمستقل”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت يوم الثلاثاء الماضي بالرصاص وقنابل الغاز السام على أهلنا فى الجولان المعتصمين في مجدل شمس رافضين إجراء ما تسمى “انتخابات المجالس المحلية” وحاولت تفريقهم بالقوة ما تسبب بإصابة عدد من المعتصمين ووقوع حالات اختناق بين الشيوخ والأطفال والنساء.