بوتين: احتمالات نشوب الصراعات في العالم تتزايد

جهينة نيوز

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن التنظيمات الإرهابية باتت تستغل نشوب الصراعات في العالم للتوسع ونشر أنشطتها الإرهابية بشكل أوسع.

ونقلت سبوتنيك عن بوتين قوله خلال الاحتفال بمئوية تأسيس الإدارة العامة لأركان القوات المسلحة الروسية اليوم: “إن احتمالات نشوب الصراعات في العالم تتزايد وتستخدم الاستفزازات والأكاذيب الصريحة من بعض الدول بهدف كسر التكافؤ الاستراتيجي فيما أنظمة القانون الدولي تعاني وتتراجع فعاليتها.. والمسلحون والإرهابيون يستغلون كل هذه الحقائق في سعيهم لنشر أنشطتهم الإجرامية لتشمل مناطق جديدة في العالم”.

ولفت بوتين إلى أن “الاستخبارات الروسية لعبت دورا كبيرا في القضاء على متزعمي العصابات الارهابية وقواعد البنية التحتية لهم بالقصف الدقيق الذي قامت به القوات الجوية والبحرية الروسية في سورية”.

يشار إلى أن من المهام الاستراتيجية الرئيسية الموكلة إلى وزارة الدفاع الروسية في مكافحة الإرهاب الدولي المشاركة في تشكيل وتطوير نظام فعال لمكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود المشتركة للتحذير ومنع الهجمات الإرهابية والمشاركة في عمليات خاصة للقضاء على التشكيلات المسلحة غير الشرعية.