32 اصابة منها 7 بالرصاص جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة شرق قطاع غزة

جهينة نيوز

أصيب عددٌ من المواطنين والصحفيين بالرصاص والاختناق الشديد جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسيرات السلمية في مخيمات العودة كافة شرق قطاع غزة في الجمعة الـ32 لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي أطلق عليها "شعبنا سيسقط الوعد المشئوم".

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، أن 32 مواطناً أصيبوا بجراح مختلفة جراء اعتداء الاحتلال على المسيرات السلمية شرق قطاع غزة منها 7 إصابات بالرصاص الحي"، مشيراً إلى أن العشرات من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق شديدة تم علاجها ميدانياً.

وفي ذات السياق ذكر مراسلنا أن الآلاف من المواطنين شاركوا في فعاليات جمعة "شعبنا سيسقط الوعد المشئوم" في كافة مخيمات العودةـ تأكيداً على استمرار المسيرات حتى تحقيق مطالب المسيرة كافة خاصة انهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل عن قطاع غزة.

وأشار إلى أن الجماهير الفلسطينية أدت صلاة العصر في مخيمات العودة ثم توجه عددٌ من الثائرين تجاه السياج الزائل رافعين علم فلسطين، مؤكداً أن الجماهير التزمت بقرارات الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بسلمية المسيرات الشعبية وضبط النفس في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي أطلق عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم خاصة شمال القطاع.

ورصد مراسلنا خلال تغطيته الصحفية أن المواطنين أكثر وعياً خاصة وأنهم يلتزمون بقرارات الهيئة العليا لمسيرات العودة بسلمية المسيرة، مشيراً إلى ان الجماهير نظمت فعاليات شعبية خاصة بالأناشيد والأغاني التراثية تأكيداً منهم على سلمية المسيرة امام الاحتلال المجرم.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في الثلاثين من آذار عام 2018 للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أراضيه المحتلة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً، واستشهد من انطلاق المسيرات السلمية الشعبية نحو 210 مواطناً وأصيب أكثر من 22 ألفاً بجراح مختلفة.