تعيين نائباً أولاً وثانياً لحاكم مصرف سورية المركزي

جهينة نيوز

أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، اليوم، ثلاثة قرارات عين بموجبها الدكتور محمد إبراهيم حمرة نائباً أول لحاكم مصرف سورية المركزي، كما صدر قرار بتعيين الدكتور عصام هزيمة نائب ثانٍ لحاكم المركزي، وفقا لما أورده الوطن اون لاين.

هذا وأصدر خميس قراراً بتسمية غسان فاكياني مديراً للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وفقا للوطن.

وكان حمرة يشغل منصب مدير عام مصرف التسيلف الشعبي وتم ندبه ندبا جزئيا إلى مصرف سورية المركزي وتسند له وظيفة النائب الأول للحاكم.

أما هزيمة فيعمل لدى وزارة العدل من الفئة الأولى وتم ندبه إلى المركزي وتسند إليه وظيفة النائب الثاني للحاكم.

وكان فاكياني يشغل منصب مدير هيئة الإشراف على التمويل العقاري.