السفارة الجزائرية تحتفل بالذكرى الـ 64 لإندلاع ثورتها في دمشق

جهينة نيوز- عبدالهادي الدعاس:

أقامت السفارة الجزائرية بدمشق حفل استقبال بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لإندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، بحضور شخصيات سياسية وسفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي في فندق الفورسيزن.

حيث أكد السفير الجزائري "صالح بوشية" في كلمة له، على أهمية التنسيق مع الجانب السوري في تفعيل أطر التعاون الثنائي في جميع المجالات بين البلدين، وتأكيد تضامن الجزائر مع الشعب السوري والمساهمة في عملية إعادة الإعمار من خلال استغلال جميع فرص الشراكة المتاحة، مضيفاً، أن الجزائر التي واجهت لوحدها ظاهرة الإرهاب طيلة عقد التسعينات تقف إلى جانب سورية في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، كما حافظت على علاقتها مع سورية في جميع المجالات، وعارضت تجميد عضويتها في الجامعة العربية وتسعى بالتنسيق مع أشقائها لعودة سورية إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية.

ولفت بأن بلاده تدعم الجهود الدولية الداعية لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن سيادة واستقلال ووحدة أراضيه وتدعو إلى حوار يجمع الأشقاء السوريين يكون هدفه نبذ العنف والحفاظ على وحدة سورية وشعبها.

ووجه بوشية، التحية لسورية قيادة وشعباً لما قدموه من مساندة خلال الفترة التحريرية ثم في مرحلة البناء من خلال إرسال رجال علم وثقافة للمساهمة في تكوين أجيال من أبناء الجزائر المستقلة.

واعربت المستشارة الإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان، عن سعادتها بالإحتفال بالعيد الوطني الجزائري حيث قالت: نضال الشعب الجزائري ضد الاستعمار والاحتلال أصبح ملهم لشعوب العالم، وأن شعوب العالم يجب أن لا تيأس أبدا ويجب أن تستمر في نضالها لانه حينما كانت فرنسا محتلة للجزائر كانوا يعتبرون أن الجزائرة قطعة من فرنسا ولكن مع ذلك وبتصميم الشعب الجزائري استطاعوا تحرير أرضهم لكي تبقى حرة وعربية.

ولفتت شعبان، إلى أننا اليوم نواجه كافة التحديات والهيمنة ولكن الانتصار يبقى لإرادة الشعوب المقاومة التي لا تتنازل عن حقها مهما طال الزمن، منوهة إلى أنه ليس علينا اليوم أن نحرر الأرض بل أن نؤمن بأننا سوف نحررها نحن أو أبنائنا أو أحفادنا ولا نستسلم أو نتخلى عن حق مهما كان صغيراً أو كبيراً.

معاون وزير الخارجية أيمن سوسان أكد لـ "جهينة نيوز"، أن الثورة الجزائرية ثورة المليون شهيد أضحت منارة لحركة التحرر العالمية بأثرها وليس حركة التحرر العربية فقط، وأنه على خطاها سارت الكثير من الشعوب التي أتجهت نحو التحرر من الاستعمار وبناء دولتهم القومية وتحقيق نهضتهم ونموهم.

وأشار سوسان، إلى أن ماقدمته الجزائر من تضحيات في سبيل التخلص من الاحتلال الفرنسي درس يشير إلى أن الاستعمار إلى زوال وأن أرادت الشعوب لا تستطيع أي قوة في الأرض أن تطيح بأمالهم مادامت الشعوب متماسكة بسيادتها واستقلالها.

ولفت سوسان، بأن سورية كانت إلى جانب الجزائر منذ الحظات الأولى مع الثورة الجزائرية وأنها ساهمت بشكل كبير في حركة تعريف الجزائر وتخليصها من أثار الأحتلال الفرنسي مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين علاقات جيدة ومميزة في جميع المجالات.

الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين أوضح لـ "جهينة نيوز"، أن رحيل المستعمر الفرنسي عن الجزائر هو يوم ليس فقط للجزائر إنما لكافة الشعوب العربية، ولفت المقداد إلى أن الإحتفال بهذه المناسبة العظيمة في الجمهورية العربية السورية هو احتفال بنصر ساهمنا في صنعه على مختلف المستويات.

وأضاف المقداد، بأن النصر الذي حققه الشعب الجزائري نتيجة التضحيات التي تزيد عن مليون شهيد بأنه نصر لنا أيضا، وأن تضحيات الجيش العربي السوري ضد الإرهاب اليوم تذكرنا بالتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري، لذلك نحن ننحني اليوم أمام شهداء الجيش الجزائري وشهداء الجيش العربي السوري الذين بذلو أغلى التضحيات من أجل أن تبقى سورية عزيزة وحرة وذات سيادة.

نجدت أنزور نائب رئيس مجلس الشعب بين لـ "جهينة نيوز"، أن اليوم الوطني هو يوم يفتخر به كافة شعوب العالم، مؤكدا الحرص الدائم بالتواجد بهذه المناسبة العظيمة للشعب الجزائري الصديق الذي قدم مليون شهيد ضد الاستعمار الفرنسي إضافة لتاريخهم الطويل في الكفاح والنضال.

وأضاف أنزور، أن الجزائر تستعيد عافيتها وهي من الدول الداعمة لسورية من خلال مواقفها المشرفة، لذلك هذه المشاركة تأتي تأكيدا على ضرورة الحضور السوري في كافة المحافل والمناسبات العربية والدولية.

عضو القيادة القطرية مهدي دخل الله أشار لـ" جهينة نيوز"، بأن الشعب الجزائري والسوري واحد، وأن الجزائر لها وقع خاص عند جميع السورين وخاصة أن وضع الشعب السوري يشبه وضع الشعب الجزائري من خلال تمسكهم بالاستقلال والسياسة القومية العربية المستقلة.

حضر الحفل وزير شؤون رئاسة الجمهورية العربية السورية منصور عزام، وزير الصناعة مازن يوسف، وزير الشؤون الإجتماعية والعمل ريم القادري، وسفير جمهورية مصر العربية محمد ثروت سليم، وسفير اليمني نايف القانص، والسفير الباكستاني راشد كامل.