بتوجيه من الرئيس الأسد كامل الحكومة تصل الى حلب

جهينة نيوز

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد, وصلت الحكومة بكامل أعضائها برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة حلب لمتابعة الواقع الخدمي والاقتصادي والتنموي في المحافظة وعقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في حلب.

ويشكل الواقع الصناعي وعودة حلب إلى ألقها كمدينة اقتصادية وصناعية وحرفية بالدرجة الأولى وتجارية وزراعية وسياحية أهم أولويات الزيارة وبما يعكس اهتماماً ملحوظاً على كافة المستويات لتستعيد حلب مركزها المهم اقتصادياً على الصعيدين المحلي والدولي.

وتشمل الزيارة أيضاً الاطلاع على الواقعين الخدمي والتنموي ونسب تنفيذ المشاريع التي تم اطلاقها في مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية والسياحية إضافة إلى حركة الأسواق التجارية وواقع العملية الإنتاجية ومراحل انجاز المخطط التنظيمي الجديد للمدينة وسبل تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المحافظة.

رئاسة ملجس الوزراء