منظمة التحرير: إعلان البرازيل نقل سفارتها للقدس غير قانوني

جهينة نيوز

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إعلان البرازيل نقل سفارتها لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى القدس المحتلة مؤكدة أنه “خطوة استفزازية غير قانونية” في إطار خرق للقانون الدولي.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في تصريح لوكالة فرانس برس: إن “هذه الخطوات الاستفزازية وغير القانونية لن تؤدي الا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة” معتبرة أن قرار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يأتي في إطار الاصطفاف الشعبوي والفاشي والعنصري نحو خرق القانون الدولي.

وأوضحت عشراوي أنه من المؤسف جدا أن تنضم البرازيل إلى هذا التحالف السلبي ضد القانون الدولي الذي يزداد ويظهر وجهه القبيح يوما بعد يوم.

وكان الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو أعلن أمس نيته نقل سفارة بلاده لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة في تماه مع قرار الإدارة الأمريكية حول ذات الموضوع والذى أدى إلى موجة استنكار واسعة في أنحاء العالم.