موسكو:دول غربية تعارض إرسال مساعدات إلى المناطق المحررة من الإرهاب في سورية

جهينة نيوز

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن بعض الدول الغربية تقف ضد إرسال مساعدات إلى المناطق المحررة من الإرهاب في سورية داعياً المجتمع الدولي إلى المساهمة في عملية إعادة الإعمار فيها.

وقال غاتيلوف في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم: “نحن نعتبر أنه لا بد من تنشيط الجهود لمساعدة سورية في دخول مرحلة إعادة الإعمار ما بعد الأزمة ونحاول إقناع جميع شركائنا بذلك وخاصة الغربيين”.

وأكد غاتيلوف أن روسيا ستواصل إيلاء الاهتمام الكبير لتقديم المساعدات لسورية مشدداً على ضرورة بذل جهود جماعية من قبل المجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة فيها.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف أكد الأربعاء الماضي في كلمته أمام المؤتمر العالمي السادس للمغتربين الروس أن “روسيا ستواصل مساهمتها في حل الأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 والقرارات الصادرة عن اجتماعات أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي”.