روسيا تزود الولايات المتحدة بدفعة من محركات الصواريخ

جهينة نيوز

أعلنت شركة "إينرغوماش" الروسية أنها سلمت الولايات المتحدة دفعة جديدة من محركات صواريخ الفضاء.

وفي البيان الصادر عن الشركة جاء أنه "في 26 أكتوبر 2018، تم تسليم 4 محركات لصواريخ الفضاء من طراز RD-180 لممثلي شركة Pratt&Whitney وشركة United Launch Alliance الأمريكيتين، وتم التوقيع مع ممثلي هذه الشركات على عقود التسليم".

وتعد هذه الدفعة من المحركات، الثانية التي تقوم روسيا بتسليمها إلى الولايات المتحدة هذا العام، ففي أبريل الفائت، تم تسليم 4 محركات من هذا النوع إلى شركات الفضاء الأمريكية.

ويتم تسليم هذا النوع من المحركات الروسية إلى الجانب الأمريكي ضمن عقود واتفاقيات بقيمة مليار دولار، تم توقيعها بين البلدين عام 1997، تضمن بيع روسيا 101 محرك صاروخي من نوع "RD-180" إلى الولايات المتحدة.

وبالرغم من أن الكونغرس كان قد قرر سابقا الاستغناء عن محركات صواريخ الفضاء الروسية وعدم استعمالها بدءا من 2019، إلا أنه تراجع عن القرار بسبب عدم قدرة أمريكا على إنتاج بدائل لهذه المحركات لاستخدامها في صواريخ "Atlas V".

فيستي