مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار على حافلة قرب دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا

جهينة نيوز

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 14 آخرون في إطلاق نار نفذه مسلحون على حافلة للأقباط كانت متوجهة نحو كنيسة قبطية بالمنيا حسبما نقلته وكالة “رويترز” عن رئيس الأساقفة في مصر.

من جهته قال مصدر أمني إن “اتوبيساً” يقل عددًا من الأقباط تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموئيل في المنيا.وأوضح المصدر أن قوات الأمن انتقلت إلي مكان الحادث لفحص ملابساته، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم.وأسفر الهجوم عن استشهاد ٧ وإصابة ٧ آخرين، بحسب المصدر نفسه.وفق موقع بوابة الاهرام.

هذا ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم إلى حد الآن.

وأدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حادث المنيا وأكد عزم بلاده على مواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب.

ونشر الرئيس المصري تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأياد غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك.. وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين وأؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة".

وشدد السيسي على أن هذا الحادث لن ينال من الإرادة في استمرار معركة للبقاء والبناء.

المصدر وكالات