صحيفة: فصائل سورية تتخلى عن واشنطن وتقفز إلى معسكرات معادية

جهينة نيوز

زعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بعض الفصائل المسلحة التي سبق أن دعمتها الولايات المتحدة تقاتل حاليا إلى جانب إيران و"حزب الله"، في إشارة منها الى المسلحين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم و ألتحقوا بالجيش السوري, و أضافت الصحيفة بينما تساعد فصائل أخرى تركيا في مهاجمة الأكراد.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته أمس إلى أن مسلحي الفصائل المعارضة أصبحوا، إثر تقدم الجيش السوري على معاقلهم في وقت سابق من العام الجاري، أمام خيارين: إما الانسحاب أو المصالحة، مؤكدة أن المسلحين الذين وافقوا على المصالحة مع الحكومة السورية ينضمون لا إلى صفوف الجيش فحسب، بل وإلى حزب الله و إيران.

ولفتت الصحيفة إلى أن مواقع إخبارية موالية للحكومة السورية ومعارضة لها، وكذلك صحيفتي "جيروزاليم بوست" و"تايمز" أكدت، على حد سواء، انضمام مئات المسلحين المعارضين السابقين إلى القوات الحكومية وحلفائها، بعد انهيار دفاعات المعارضة المسلحة في محافظة درعا، شهر أغسطس الماضي، وتركيز دمشق على تطهير وادي اليرموك من عناصر تنظيم "داعش".

وذكر هايد هايد، الباحث في معهد "تشاتام هاوس" للدراسات الدولية، الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن المسلحين السابقين في عمر ما بين 18 و42 عاما والذين لم يخدموا في الجيش السوري سابقا يجنّدون في صفوف القوات الحكومية، بعد منحهم مهلة لستة أشهر من أجل "تسوية أوضاعهم"، ثم يجري تسجيلهم في "شعبة التجنيد" المحلية.

وأشار هايد إلى أن شخصيات تتمتع بشعبية بين المسلحين السابقين، بمن فيهم قياديون سابقون وشيوخ محليون ورجال أعمال وحتى مسؤولون حكوميون، يحثون هؤلاء على الانضمام إلى "الفرقة الخامسة" المدعومة روسيا و"قوات الدفاع الوطني" التي تحظى بالدعم الإيراني بحسب زعمه.