الصين تطلق القمر الـ 41 لمنظومة تحديد المواقع بيدو

جهينة نيوز

أعلنت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية عن نجاح إطلاق القمر الـ 41 لمنظومة الملاحة الصينية بيدو باستخدام الصاروخ تشانغ تشنغ-B3 .

وأضافت الشركة في بيان لها، أن عملية الإطلاق تمت، الساعة 23:56 (18.56 بتوقيت دمشق) يوم الخميس 1 تشرين ثانينوفمبر، من مطار شيتشانغ بمحافظة سيشوان في جنوب الصين. وبعد مضي بعض الوقت، انفصل القمر عن الصاروخ وبلغ المدار المقرر. وبعد إجراء الاختبارات اللازمة بدأ يعمل مع بقية أقمار المنظومة العاملة حاليا.

ويعد هذا القمر السابع عشر على التوالي في مجموعة أقمار بيدو-3، والأول الذي سيعمل في مدار ثابت حول الأرض. وتنوي الصين حتى نهاية السنة الحالية تنفيذ الخطة المقررة "18+1" أي إطلاق 18 قمرا للعمل في مدار ثابت، وآخر يعمل في المدار المنخفض القريب من الأرض.