النرويج تستدعي السفير السعودي لديها على خلفية مقتل خاشقجي

جهينة نيوز:

استدعت وزارة الخارجية النرويجية اليوم الجمعة السفير السعودي لديها على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول بتركيا، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية النمساوية سفير السعودية لدى فيينا إلى مقرها للاستيضاح عن ملابسات وظروف مقتل خاشقجي، وحملة اعتقالات النساء الناشطات في المملكة في يونيو الماضي.

كما استدعت الخارجية الدنماركية السفير السعودي لدى كوبنهاغن، وقال وزير الخارجية الدنماركي اندرس سامولسن إنه "استمع إلى خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يقول إن الأمر مخطط له وإنه لا تزال هناك نقاط غامضة في القضية"، مضيفا: "أعتقد أنه أمر معقول أن يمنح السفير السعودي فرصة لإبداء الرأي وأن نمنح فرصة لطرح أسئلة عليه".

واختفى جمال خاشقجي، يوم 2 تشرين الأول أكتوبر الماضي إثر دخوله مقر قنصلية المملكة في اسطنبول التركية لإنهاء وثائق خاصة بحالته العائلية.

وكانت دول أوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا، قد دعت إلى موقف أوروبي منسق بشأن القضية والإجراءات المحتملة تجاه السعودية، في حال تبين ضلوع قيادتها في الجريمة.