هواتف آيفون الحديثة تفقد خاصية الانترنت في أميركا

جهينة نيوز:

ذكر موقع "PCMag" أن بعض هواتف آيفون الجديدة تعاني من مشاكل في العمل على أراضي الولايات المتحدة.

وأوضح الموقع أن المشاكل ظهرت في هواتف آيفون "XS" و"XR" عند عملاء شركة "Verizon" للاتصالات فقط، فبعد تفعيل الخطوط التابعة لهذه الشركة على منفذ "eSim" في هذه الهواتف، باتت الأجهزة تستقبل إشارات شبكات "2G" فقط، وفي هذه الحالة، أصبح من المستحيل على المستخدمين الاستفادة من خدمات الإنترنت.

وأشار الموقع إلى أن بطاقات SIM العادية التي تطلقها شركة "Verizon" تعمل بشكل طبيعي في هذه الهواتف، ما يعني أن المشكلة هي تعامل منافذ "eSim" في آيفون مع خطوط الشركة.

من جانبها، أكدت "Verizon" على أنها تواصلت مع آبل وأبلغتها بالمشكلة، وتتوقع أن تحل قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن هواتف آيفون الأخيرة أتت بتقنيات تسمح لها بتشغيل خطي اتصالات عبر الهاتف، واحد عبر شريحة SIM تقليدية، وآخر يمكن برمجته ليتعامل مع شريحة "eSim" إلكترونية مدمجة.