السعودية والإمارات تطالبان بمحاسبة صحفيين لبنانيين!

جهينة نيوز:

طالب القائم بالأعمال السعودي، وليد البخاري، وسفير الإمارات في لبنان، عبد العال القناعي، بردع من أساء لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، في صحيفة "الديار" بكلمات نابية.

وقال السفير الإماراتي أمام وفد إعلامي لبناني حضر للسفارة السعودية معتذرا عن الشتائم التي طالت ولي العهد السعودي: "نحن بعثات دبلوماسية في بلد فيه قضاء وقانون وحكومة ورئيس ومجلس نيابي، ولا يجوز في حال حصول أمر ما أن نبدأ نحن بالاتصالات والتحرك والسعي. قبل شهر أو شهرين كان المستهدف صاحب السمو أمير الكويت، واليوم المستهدف هو صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ونحن نعرف من الممول والساعي، ولكن المفروض أن يكون هناك رادع وإجراءات قانونية من قبل لبنان".

وأضاف: "نحن سنتابع هذا الموضوع مثلما تابعنا قضية سالم زهران لنرى أين سنصل، ولكن من لديه رخصة في دولنا لموقع أو لجريدة يخضع للعقوبات إذا أساء الاستخدام، ويجب أن تكون هناك قوانين رادعة في الدولة اللبنانية ومعايير، وعلى وزارة الإعلام أن تتحرك مع النائب العام".

وتوجه وفد من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي، إلى مقر سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، لتقديم اعتذار عمّا بدر في الصحافة اللبنانية بحق ولي العهد السعودي.

واستنكر سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، والذي يحمل الجنسية السعودية بالإضافة إلى اللبنانية، المقال الذي نشرته صحيفة الديار اللبنانية، واعتبر أنه يسيء للبنان وللملكة في الوقت نفسه.

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سليم جريصاتي، قد وجه كتابا إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، بتحريك دعوى حق عام ضد كاتب المقال المنشور بصحيفة "الديار" تحت عنوان "دعوة من الديار إلى البخاري لزيارتها".